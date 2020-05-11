Noam Chomsky: Trump, binlerce insanın ölümünden sorumlu

Amerikalı dilbilimci, düşünür ve siyasi aktivist Noam Chomsky The Guardian ile yaptığı söyleşisinde Trump hakkında konuştu. Chomsky, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimlerinde başarı şansını artırmak için koronavirüs salgınını kullanarak binlerce insanın ölümünden sorumlu olduğunu, Trump’ın kendisini bir “kurtarıcı” gibi göstermeye çalışırken esasında vatandaşları “sırtından bıçakladığını” dile getirdi.

“Şirketlerin yararı için fonlar kesiliyor”

Chomsky, bu yıl kasım ayında düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinde yeniden seçilme umudu taşıyan Trump’ın, enfeksiyon hastalıkları hakkındaki araştırmalara ve sağlık hizmetlerine ayrılan hükümet fonlarını varlıklı şirketlerin yarar sağlaması için kestiğini söyledi.

Chomsky, “Bu kesintiler, Trump’ın her dönem yaptığı bir şey. Onun planına göre, bu fonları kesmeye devam edelim, nüfusu olabildiğince savunmasız kılalım ve acı çekmelerini sağlayalım,ancak hükümetin ana bileşenleri olan kurumsal güçlerin karını artıralım” ifadelerini kullandı.

“Günah keçisi arıyor”

Trump’ın virüsle mücadelede eyalet yöneticilerini sorumluluk almaya zorlayarak kendi görevlerinden kaçındığını belirten Chomsky, “Bir sürü insanı öldürmek ve seçim politikasını geliştirmek için harika bir strateji” dedi.

Chomsky, Trump’ın ABD vatandaşlarının ölümünden sorumlu olduğunu düşünüp düşünmediğine dair soruya yanıtındaysa, “Evet ama durum bundan çok daha kötü çünkü aynısı, uluslararası açıdan da geçerli. Kendisinin Amerika halkına karşı suç içeren saldırılarının üzerini örtmek için günah keçisi bulmaya çalışıyor” dedi. Ünlü düşünür, Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü’ne sağlanan maddi yardım kesmesiyle, başta Yemen olmak üzere Afrika ülkelerinde ölümlere yol açacağını söyledi.