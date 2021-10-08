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Nobel Barış Ödülü ifade özgürlüğü için mücadele eden iki gazeteciye

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Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya’da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov’a verildi.
Nobel Barış Ödülü ifade özgürlüğü için mücadele eden iki gazeteciye

Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya’da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov’a verildi.

Filipinli gazeteci Maria Ressa, bu yıl Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün de sahibi olmuştu.

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