Nobel Barış Ödülü ifade özgürlüğü için mücadele eden iki gazeteciye

Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya’da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov’a verildi.
Filipinli gazeteci Maria Ressa, bu yıl Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün de sahibi olmuştu.
Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya’da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov’a verildi.
Filipinli gazeteci Maria Ressa, bu yıl Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün de sahibi olmuştu.
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