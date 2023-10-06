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SON DAKİKANobel Barış Ödülü İranlı kadın hakları savunucusu Narges Mohammadi'ye verildi

Nobel Barış Ödülü İranlı kadın hakları savunucusu Narges Mohammadi'ye verildi

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Nobel Barış Ödülü İranlı kadın hakları savunucusu Narges Mohammadi'ye verildi.
Nobel Barış Ödülü İranlı kadın hakları savunucusu Narges Mohammadi'ye verildi

Nobel Barış Ödülü İranlı kadın hakları savunucusu Narges Mohammadi'ye verildi.

Nobel Komitesi, ödülün İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı mücadelesi ve herkes için insan hakları ve özgürlüklerinin desteklenmesine yönelik çabaları nedeniyle aldığını açıkladı.

Narges Mohammadi, İranlı bir aktivist ve Nobel ödüllü Şirin Ebadi tarafından kurulan İnsan Hakları Savunucuları Merkezi'nin başkan yardımcısı.

Mohammadi 2011'den bu yana pek çok kez hapis cezasına çarptırıldı ve şu anda "propaganda yaymak" suçundan Tahran’daki Evin Hapishanesi’nde tutuluyor. Mohammadi 31 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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