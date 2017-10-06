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Nobel Edebiyat Ödülü Kazuo Ishiguro'nun

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Nobel Edebiyat Ödülü Kazuo Ishiguro'nun
Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü'ne Japon kökenli İngiliz yazar Kazuo Ishiguro layık görüldü.

İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Sara Danius, usta yazarı "Jane Austen'ın komedisini ve psikolojik derinliğini, Kafka ile birleştirdiğinizde ortaya Ishiguro çıkıyor" sözleriyle anlattı.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren akademi tarafından yapılan açıklamada da Ishiguro'nun kitaplarının gerçeklik ve algı arasındaki uçurumu gözler önüne seren eserler olduğu vurgulandı.

1989'da yazdığı ve en çok bilinen eseri olan Günden Kalanlar (The Remains of the Day) 1993 yılında aynı isimle sinemaya uyarlandı. Filmde üntü aktrist Anthony Hopkins ve Emma Thompson rol aldı.

Yazarın 2005 yılında basılan Never Let Me Go (Beni Asla Bırakma) isimli kitabı da 2010 yılında aynı isimle beyazperdeye taşındı. Never Let Me Go, Time dergisi tarafından İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesine alınmıştı. Kazuo Ishiguro, romanıyla aynı yıl Man Booker Ödülü'ne de layık görülmüştü.

İngiliz yazarın bilinen diğer eserleri arasında, A Pale View of Hills (1982) - (Uzak Tepeler), An Artist of the Floating World (1986) - (Değişen Dünyada Bir Sanatçı), The Unconsoled (1995) - (Avunamayanlar), When We Were Orphans - (2000) (Çocukluğumu Ararken), Never Let Me Go (2005) - (Beni Asla Bırakma), The Buried Giant (2015) - (Gömülü Dev) bulunuyor.

İngiliz yazar, Nobel ödülü ile birlikte 1.1 milyon dolar tutarında para ödülünün de sahibi oldu. Ödülü Ishiguro'ya 10 Aralık'ta Stockholm'de verilecek.

Geçen yıl Nobel Edebiyat Ödülü ABD'li şarkıcı Bob Dylan'a "Amerikan şarkı kültüründe yeni bir şiirsel anlatım yarattığı için" verilmişti.

Kazuo Ishiguro kimdir?

Ishiguro 8 Kasım 1954'te Nagasaki'de dünyaya geldi. 5 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşti. Guildford/Surrey'de büyüyen yazar, Canterbury'de İngilizce ve felsefe eğitimi aldı. University of East Anglia'da yaratıcı yazarlık yüksek lisansı yaptı. 1982 yılında İngiliz vatandaşlığına geçti. Ishiguro şu an eşi ve kızı ile birlikte Londra'da yaşıyor.

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