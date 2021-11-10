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Nobel Ödüllü aktivist Malala evlendi

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24 yaşındaki Malala, İngiltere’nin Birmingham şehrindeki evinde aile içinde bir törenle Asser Malik’le evlendi.
Nobel Ödüllü aktivist Malala evlendi

24 yaşındaki Malala, İngiltere’nin Birmingham şehrindeki evinde aile içinde bir törenle Asser Malik’le evlendi.

Mutlu haberi Twitter hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyuran Malala, “Bugün hayatımda özel bir gün. Ailelerimizle birlikte küçük bir seremoni düzenledik. Bize dualarınızı gönderin. Önümüzdeki yolculukta beraber yürümek için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

15 yaşındayken Taliban’ın kurşunlarının hedefi olan ve başından vurulan Yousafzai, iyileştikten sonra dünya çapında kız çocukları ve kadınlar için yürüttüğü çalışmalarla biliniyor.

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