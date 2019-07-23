Nobel ödüllü Dr. Azharı F. M. Ahmed, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri ile buluşuyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Eğlenceli Bilim Atölyesi uygulamalarının ikinci konuğu olacak olan Dr. Azharı F. M. Ahmed, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü, saat 14.00’de, İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 4’de, iklim değişikliği, küresel ısınma ve sonuçları, sera gazları, kutuplar gibi konuları içeren bilgileri öğrencilere aktaracak. Konferans, İngilizce dilinde olup simültane çeviri yapılacaktır.

İklim Değişikliği Alanında Yürüttüğü Çalışmalarla Nobel Ödülü Aldı…

EKOQatar Danışmanlığı İcra Müdürü ve Kurucu Ortaklığı görevinde bulunan Nobel Ödüllü Dr. Azharı F. M. Ahmed, hava kalitesi ve iklim değişikliği konusunda grup lideri olarak çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda ulusal iklim değişikliği komitesine danışmanlık rolü de yapan Prof. Dr. Ahmed, çevre bilimi alanında atmosferik kimya ve hava kirliliği; hava kalitesi, hava kirliliği emisyonları, ulaştırma, dönüşüm, dağılım, biriktirme ve modelleme alanlarında geniş çaplı araştırmalar yürütüyor. Enerji politikası ve çevre düzenlemeleri, eko-toksikoloji ve iklim değişikliği konusunda uzman olan Prof. Dr. Ahmed’in, atmosferik kimya, hava kirliliği emisyonları, ortam havası kalitesi, toksikoloji ve iklim değişikliği alanlarında uluslararası hakemli dergilerde ve sınıflandırılmış teknik raporlarda önemli sayıda yayınlanmış makaleleri vardır.

Akademik kariyeri boyunca birçok onur ödülü alan Dr. Azharı F. M. Ahmed, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından yürütülen çalışmalara gösterdiği katkıdan dolayı 2007 yılında Nobel Barış Ödülü’nün sahibi oldu.

CERN Profesörü Atomun Bilinmeyenlerini Anlattı…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde daha önce de, Fransa Aix-Marseille Üniversitesi’nde Fizik Profesörü olan aynı zamanda dünyaca ünlü ve en büyük atom araştırmaları merkezi CERN’de araştırmalar yürüten Prof. Dr. Mossadek Talby, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde “Atom Parçacıklarının Eğlenceli Dünyası” konulu konferans vermişti.