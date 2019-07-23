  • BIST 102.629
  • Altın 260,620
  • Dolar 5,6865
  • Euro 6,3468
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Nobel ödüllü Dr. Azharı F. M. Ahmed, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri ile buluşuyor

» »
Çevre bilimi alanında yaptığı çalışmalarla 2007 yılında Nobel Ödülü alan Baş Çevre Mühendisi Dr. Azharı F. M. Ahmed, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde “İklim Değişikliği İle İlgili Bilinmeyenler” konulu konferans verecek.
Nobel ödüllü Dr. Azharı F. M. Ahmed, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri ile buluşuyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Eğlenceli Bilim Atölyesi uygulamalarının ikinci konuğu olacak olan Dr. Azharı F. M. Ahmed,  25 Temmuz 2019 Perşembe günü, saat 14.00’de, İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 4’de,  iklim değişikliği, küresel ısınma ve sonuçları, sera gazları, kutuplar gibi konuları içeren bilgileri öğrencilere aktaracak. Konferans, İngilizce dilinde olup simültane çeviri yapılacaktır.

İklim Değişikliği Alanında Yürüttüğü Çalışmalarla Nobel Ödülü Aldı…

EKOQatar Danışmanlığı İcra Müdürü ve Kurucu Ortaklığı görevinde bulunan Nobel Ödüllü Dr. Azharı F. M. Ahmed, hava kalitesi ve iklim değişikliği konusunda grup lideri olarak çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda ulusal iklim değişikliği komitesine danışmanlık rolü de yapan Prof. Dr. Ahmed, çevre bilimi alanında atmosferik kimya ve hava kirliliği; hava kalitesi, hava kirliliği emisyonları, ulaştırma, dönüşüm, dağılım, biriktirme ve modelleme alanlarında geniş çaplı araştırmalar yürütüyor. Enerji politikası ve çevre düzenlemeleri, eko-toksikoloji ve iklim değişikliği konusunda uzman olan Prof. Dr. Ahmed’in, atmosferik kimya, hava kirliliği emisyonları, ortam havası kalitesi, toksikoloji ve iklim değişikliği alanlarında uluslararası hakemli dergilerde ve sınıflandırılmış teknik raporlarda önemli sayıda yayınlanmış makaleleri vardır.

Akademik kariyeri boyunca birçok onur ödülü alan Dr. Azharı F. M. Ahmed, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından yürütülen çalışmalara gösterdiği katkıdan dolayı 2007 yılında Nobel Barış Ödülü’nün sahibi oldu.

CERN Profesörü Atomun Bilinmeyenlerini Anlattı…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde daha önce de, Fransa Aix-Marseille Üniversitesi’nde Fizik Profesörü olan aynı zamanda dünyaca ünlü ve en büyük atom araştırmaları merkezi CERN’de araştırmalar yürüten Prof. Dr. Mossadek Talby, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde “Atom Parçacıklarının Eğlenceli Dünyası” konulu konferans vermişti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayat Boyu Devam Edebilen Bir Hastalık: Romatoid Artrit17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:10
  • Yakın Doğu Üniversitesi Erasmus değişim programları ile dünyaya açılıyor…16 Temmuz 2019 Salı 16:05
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hazırlık Okulu Ankara Üniversitesi ile EJER dergisinin birlikte düzenlediği uluslararasi kongrede temsil edildi16 Temmuz 2019 Salı 14:38
  • Türkmenistan ve Kazakistan sanatçıları resim sergileri ile 4 kişisel resim sergisi Hasan Taçoy tarafından açıldı15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:12
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 6 sergi birden13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:42
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yüzlerce insanın hayatına umut oldu13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:57
  • Volodymir Chornobay ve Orazbek Yessenbayev'in kişisel resim sergileri Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı12 Temmuz 2019 Cuma 15:57
  • Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunları Diplomalarını Aldı…12 Temmuz 2019 Cuma 14:04
  • Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri kıraat eğitimi için İstanbul’a gitti…11 Temmuz 2019 Perşembe 16:49
  • Almaz Sharshekeev’ın 25 eserden oluşan kişisel resim sergisi Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı11 Temmuz 2019 Perşembe 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti