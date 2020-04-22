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Nobel ödüllü ekonomist Stiglitz: Trump'ın kriz yönetimi 3.Dünya ülkesi gibi

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Nobel ödüllü ekonomist Stiglitz: Trump'ın kriz yönetimi 3.Dünya ülkesi gibi
Nobel ödüllü ekonomist Stiglitz: Trump'ın kriz yönetimi 3.Dünya ülkesi gibi

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 kriziyle mücadele biçimini, ABD'yi bir üçüncü dünya ülkesi ve ikinci bir Büyük Bunalı yolundaymış gibi gösterdiğini söyledi.

Guardian gazetesine konuşan Stiglitz, milyonlarca kişinin yiyecek yardımına başvurmak zorunda kaldığını, ücretli hastalık izinleri olmadığı için işe gitmeye mecbur olduklarını ve sağlıktaki eşitsizliklerden dolayı hayatlarını kaybettiklerini belirtti.

Stiglitz, "Yiyecek yardımı alanların sayısı çok büyük ve yardım merkezlerinin kapasitesinin üzerinde. Bir üçüncü dünya ülkesi gibi. Sosyal güvenlik ağı çalışmıyor" dedi.

Trump karşıtı açıklamalarıyla bilinen Stiglitz, nüfusun yüzde 14'ünün yiyecek yardımına muhtaç olduğunu ve önümüzdeki aylarda işsizlik oranının yüzde 30'lara çıkmasıyla, sosyal altyapının krizle başa çıkamayacağını tahmin ettiğini belirtti.

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