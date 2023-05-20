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SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

Nobel ödüllü yazar Mo Yan, konuşmasını ChatGPT'yle yazdığını açıklayınca dinleyiciler şoke oldu

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Roman yazarı, "Geleneklere uygun olarak [Yu Hua] için bir övgü yazısı yazmam gerekiyordu ama günlerce uğraştım" dedi.
Nobel ödüllü yazar Mo Yan, konuşmasını ChatGPT'yle yazdığını açıklayınca dinleyiciler şoke oldu

Nobel ödüllü Çinli yazar Mo Yan, yazar arkadaşı Yu Hua'ya övgü amacıyla yazdığı konuşmada ChatGPT kullandığını açıkladı.

68 yaşındaki roman yazarı bu hafta Şanghay Dans Merkezi'ndeki Shouhuo dergisinin 65. yıldönümü kutlaması sırasında Yu'ya bir kitap ödülü takdim etti.

Mo, konuşmasında "Bu ödülü alan kişi gerçekten olağanüstü biri ve tabii ki benim de iyi bir arkadaşım. O harikulade biri, dolayısıyla ben de öyle olmalıyım" dedi.

"Birkaç gün önce, geleneklere uygun olarak onun için bir övgü yazısı yazmam gerekiyordu ama günlerce uğraştım ve aklıma bir şey gelmedi. Bu yüzden bir doktora öğrencisinden ChatGPT kullanarak bana yardım etmesini istedim."

South China Morning Post'a göre Nobel Ödüllü yazarın, konuşmasını yapay zeka kullanarak hazırladığını öğrenen izleyicilerin "soluğunun kesildiği duyulmuş".

The Independent yorum için Mo'nun temsilcileriyle temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.

Mo, Çinli bir roman ve kısa öykü yazarı.

The Independent'ın haberine göre, edebiyatçı, "halüsinatif bir gerçekçilikle halk masallarını, tarihi ve çağdaş olanı birleştiren" bir yazar olarak 2012'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

Mo dünya okurları tarafından en çok 1986 tarihli romanı Kızıl Darı Tarlaları'yla tanınıyor. Bu kitabın ilk iki bölümü aynı adla sinemaya uyarlanarak Altın Ayı kazandı.

Yazar, 2005'te İtalya'da Uluslararası Nonino Ödülü'nü kazandı. 2009'daysa Oklahoma Üniversitesi'nin Newman Çin Edebiyatı Ödülü'nün ilk sahibi oldu.

Mo şimdiye kadar 11 roman, birkaç kısa roman ve kısa öykü serisi yazdı.

Mo'nun Şanghay Dans Merkezi'nde yaptığı konuşmanın videosu Çin merkezli mikroblog sitesi Weibo'da viral oldu.

Yorumlar bölümünde bazıları, bu platform henüz Çin'de kullanıma sunulmadığından Mo'nun ChatGPT'den bahsettiği için yasal sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çekti.

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