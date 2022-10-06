  • BIST 3.544,94
  • Altın 1024.568
  • Dolar 18.573
  • Euro 18.3836
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

Nobel Tıp Ödülü İsveçli Svante Pääbo’nun: Neandertalin genetik kodunu çözdü

» »
Her yıl insanlığa hizmet eden çalışmaları ödüllendiren Nobel Ödülleri’nin bu yılki Nobel Fizyoloji/Tıp ödülü insan evrimi üzerine çalışmaları nedeniyle İsveçli Svante Pääbo’ya verildi.
Nobel Tıp Ödülü İsveçli Svante Pääbo’nun: Neandertalin genetik kodunu çözdü
Fotoğraf: Franke Vinken

Ödül komitesi, Pääbo’nun soyu tükenmiş akrabalarımızdan biri olan Neandertallerin genetik kodunu kırmak gibi imkansız görünen bir görevi başardığını söyledi.Evrimsel tarihimizi ve insanların gezegene nasıl yayıldığını keşfetmeye yardımcı olan İsveçli genetikçinin çalışması, en temel soruların bazılarının odaklanıyor: “Nereden geliyoruz ve akrabalarımızın soyu tükenirken Homo Sapiens’in başarılı olmasını sağlayan şey ne?”

Paabo 40 bin yıllık bir kemik parçasından canlının DNA dizilimine ulaşmayı başaran ilk isim.

Nobel komitesi, Paabo’nun çalışması için “yaşayan tüm insanları soyu tükenmişlerden ayıran genetik farklılıkları ortaya çıkaran keşifleri bizi benzersiz şekilde insan yapan şeyin araştırılması için bir temel sağlıyor” dedi.Neandertaller, 40 bin yıl önce soyu tükenene kadar yüz binlerce yıl boyunca Avrupa’da yaşayan ayrı bir insan türüydü.

Ödülle birlikte İsveçli bilim insanı yaklaşık 876 bin avroluk ödülün sahibi oldu.

Nobel Fizyoloji/Tıp ödülünün bir önceki yılki sahipleri dokunma duyusu ve ısı hakkındaki araştırmalarıyla David Julius ve Ardem Patapoutian olmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022)05 Ekim 2022 Çarşamba 08:39
  • Günlük burç yorumları (4 Ekim 2022)04 Ekim 2022 Salı 15:39
  • Guterres: Dünya iklim krizi nedeniyle “ölüm kalım mücadelesi” veriyor04 Ekim 2022 Salı 11:38
  • Bugün, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü04 Ekim 2022 Salı 10:13
  • Günlük burç yorumları (4 Ekim 2022)04 Ekim 2022 Salı 08:15
  • Covid-19 gençlerin sevgili edinme yaşlarını bile yükseltti03 Ekim 2022 Pazartesi 23:15
  • Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyalog Svante Paabo kazandı03 Ekim 2022 Pazartesi 15:49
  • Instagram ünlüleri ne kadar kazanıyor?03 Ekim 2022 Pazartesi 08:49
  • “Aşk hormonu”, hasarlı kalplerde iyileşme yaratıyor02 Ekim 2022 Pazar 23:00
  • Juno buzulların altındaki yaşamı araştırıyor: Europa’nın en yakın görüntüleri çekildi02 Ekim 2022 Pazar 21:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti