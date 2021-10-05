  • BIST 1.391,650
  • Altın 502,69
  • Dolar 8,8500
  • Euro 10,2500
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Nobel’e giden yolu acı biber açtı

» »
Nobel’e giden yolu acı biber açtı
Nobel’e giden yolu acı biber açtı

2021 Nobel Tıp Ödülü’nü ısı ve temas reseptörlerini keşfederek kazanan bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian’un, çalışmasının acı biber yiyerek başladığı ortaya çıktı. David Julius’un acı biber yerken yanma hissi oluşturan ve keskin bir bileşik olan kapsaisin ile çalışarak insan vücudundaki acı hissi sonrasında harekete geçen DNA üzerinde çalışarak ödülü kazandığı aktarıldı.

2021 Nobel Tıp Ödülü, ısı ve temas reseptörlerini keşfettikleri için David Julius ve Ardem Patapoutian'a verildi.

ABD’de yaşayan iki bilim insanı, insanların sinir uyarıları yoluyla sıcak, soğuk, temas ve basıncı nasıl algıladığının mekaniğini tanımladıkları için ödül aldı.

Nobel Meclisi ödülü, "Sıcağı, soğuğu ve dokunmayı hissetme yeteneğimiz hayatta kalmak için çok önemlidir ve çevremizdeki dünyayla etkileşimimizin temelini oluşturur" ifadeleriyle sahiplerine verirken Nobel Meclisi genel sekreteri Thomas Perlmann, keşfin "doğanın sırlarının kilidini açtığını ve moleküler düzeyde bu uyaranların nasıl sinir sinyallerine dönüştüğünü açıklıyor. Bu önemli ve derin bir keşif" dedi.

ACI BİBER YERKEN OLUŞAN YANMA HİSSİ BAŞLANGIÇ NOKTASI OLDU

İki bilim insanının Nobel Tıp Ödülü’ne giden yolunu acı biberin açtığı ortaya çıktı.

Bilim insanların keşiflerinin başlangıç noktasının David Julius’un acı biber yerken yanma hissi oluşturan keskin bir bileşik olan kapsaisin ile çalışması olduğu belirtildi.

Julius ve ekibi, duyusal nöronlarda ifade edilen ve acıya, ısıya ve dokunmaya tepki verebilen genlere karşılık gelen milyonlarca DNA parçasından oluşan bir kütüphane oluşturdu.

Daha sonra, duyarlılığa neden olan tek geni bulmak için bu koleksiyondaki genleri normalde kapsaisine tepki vermeyen hücrelere bağlayarak çalışmasını tamamladı.

DERİ VE İÇ ORGANLARDAKİ SENSÖRLERİN KEŞFİ

Patapoutian ise, dokunma ve basınç olarak hissedilen "mekanik uyaranlara" yanıt veren deri ve iç organlardaki sensörlerin keşfi üzerine çalıştı.

Meslektaşlarıyla birlikte, tek tek hücreleri bir mikro pipetle dürtüldüğünde tepki veren bir hücre hattı belirleyen ekip daha sonra reseptörleri kodlayabilecek 72 aday gen belirledi ve mekanik duyarlılıktan sorumlu olan geni tespit ederek çalışmasını tamamladı.

ACI BİBER İŞİN ÖZÜYDÜ AMA KEŞİF ÇOK DAHA DERİNDİ

Nobel Komitesi ise Julius daha sonra keşfettikleri bu kapsaisin reseptörünün, aynı zamanda ağrılı olarak algılanan sıcaklıklarda aktive olan bir ısı algılama reseptörü olduğunu fark etti.

Konu ile ilgili konuşan Nobel Meclisi genel sekreteri Thomas Perlmann, "Bu çok akıllıca bir şeydi çünkü acı biberin veya biberdeki kapsaisinin sinirleri veya ağrıyı tetiklediği biliniyordu. David Julius, bunun nasıl meydana geldiğinin moleküler mekanizmalarını gerçekten anlarsak, bunun bir atılıma yol açabileceğini düşündü" diye konuştu.

Perlmann, “Bu keşiflere giden yol sinirlerin gerçekte nasıl aktive edilebileceğine dair algılama mekanizmasıydı. Sıcaklık, mekanik, dokunma ve basınç gibi uyaranlarla karşılaştığımızda acı biber işin özüydü ama keşif bundan çok daha derindi" şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Embriyo dondurma işlemi tüp bebek tedavisinde avantaj sağlar mı?05 Ekim 2021 Salı 20:15
  • Akneli ve yağlı ciltlere dikkat!05 Ekim 2021 Salı 20:00
  • Hamilelikte kansızlığa dikkat05 Ekim 2021 Salı 19:45
  • 60’ı yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı05 Ekim 2021 Salı 18:42
  • 15-24 yaş grubundaki her beş kişiden biri bunalımlı hissediyor05 Ekim 2021 Salı 13:45
  • Pandemide meme kanserine dikkat!05 Ekim 2021 Salı 13:15
  • AstraZeneca’dan FDA’ya corona ilacı başvurusu05 Ekim 2021 Salı 12:39
  • Covid-19 aşılarında müthiş sonuç: Delta varyantını engellediği ortaya çıktı05 Ekim 2021 Salı 12:23
  • Uzmanı ‘Riskli günlere girdik’ dedi ve uyardı!05 Ekim 2021 Salı 12:14
  • İmplant Sonrası Sıcak Yiyeceklerden Uzak Durulmalı!04 Ekim 2021 Pazartesi 22:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti