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Nobel'i sarsan tecavüz skandalının ardından 2018 ve 2019 Edebiyat Ödülleri bu sene verilecek

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Geçen sene İsveç Akademisi'nden yetkililer, bir üyenin eşinin cinsel saldırı ve bilgi sızdırma suçlarını işlemesi nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesinin ertelemişti. 2018 ve 2019 edebiyat ödüllerinin bu yıl verileceği açıklandı.
Nobel'i sarsan tecavüz skandalının ardından 2018 ve 2019 Edebiyat Ödülleri bu sene verilecek

1901'den beri Nobel Edebiyat Ödülü veren İsveç Akademisi, geçen sene cinsel saldırı ve sızıntı skandalıyla çalkalanmıştı.

 

İsveç'in en büyük gazetelerinden Dagens Nyheter, Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren akademinin üyesi İsveçli şair Katarina Frostenson'un kocası Jean-Claude Arnault'un yıllardır ödülü kazananların isimlerini sızdırarak 100 yıllık Nobel kurallarını ihlal ettiğini duyurdu.

Ardından, fotoğrafçı Arnault 18 kadına cinsel saldırıyla da suçlandı. İsveç'te Stockholm Bölge Mahkemesi, 72 yaşındaki Arnault'u suçlu bularak 2 yıl hapse mahkum etti.

EDEBİYAT ÖDÜLLERİ ERTELENMİŞTİ

Skandal sonrasında Akademi üyesi Peter Englund, Klas Ostergren, Kjell Espmark ve Akademi'nin Daimi Sekreteri Sara Danius istifa etti.

 

Akademi, skandal üzerine Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesinin ertelendiğini açıkladı.

Açıklamada, kararın basın organlarına yansıyan ve bazı akademi üyeleri ile ailelerinin adının karıştığı iddiaların ardından kamuoyunda kuruma karşı duyulan güvenin azalması nedeniyle alındığı, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibinin, 2019 ödülünü kazananıyla aynı anda açıklanacağı belirtildi. 

NOBEL VAKFI'NDAN 2019 AÇIKLAMASI

2019 Nobel Ödülleri'nde nasıl bir yol izleneceği merak edilirken, Nobel Vakfı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada ödül töreninin bu yıl gerçekleşeceği ve 2018 ile 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yıl verileceği belirtildi. 

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