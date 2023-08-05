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Nöbetçi Eczaneler (05 Ağustos 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (05 Ağustos 2023)
Nöbetçi Eczaneler (05 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇELER ECZANESİ

05.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

***

GÖNÜL ECZANESİ

05.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 84 61

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy

YENİŞEHİR ECZANESİ

05.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 63

Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ADAŞEHİR ECZANESİ

05.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

***

MUCİZEM ECZANESİ

05.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

05.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

SÜMER ECZANESİ

05.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 49 69

İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

***

TARABYA ECZANESİ

05.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 36 07

15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

05.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

05.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

05.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

KINAY ECZANESİ

05.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 70 70

Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

05.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

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