Nöbetçi Eczaneler (05 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇELER ECZANESİ
05.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
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GÖNÜL ECZANESİ
05.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 84 61
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy
YENİŞEHİR ECZANESİ
05.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 63
Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ADAŞEHİR ECZANESİ
05.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
***
MUCİZEM ECZANESİ
05.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
***
PINAR KEKLİK ECZANESİ
05.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
SÜMER ECZANESİ
05.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
***
TARABYA ECZANESİ
05.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 36 07
15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
05.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
05.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
05.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
KINAY ECZANESİ
05.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 70 70
Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
05.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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