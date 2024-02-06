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Nöbetçi Eczaneler (06 Şubat 2024)

» »
Nöbetçi Eczaneler (06 Şubat 2024)
Nöbetçi Eczaneler (06 Şubat 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

06.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

***

MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ

06.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 71 07

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa

***

NERGİS ECZANESİ

06.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

06.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

EMİN ECZANESİ

06.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

RIZKI ECZANESİ

06.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSEM ECZANESİ

06.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 40 04

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

***

LARNAKA YOLU ECZANESİ

06.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94

15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

06.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

06.02.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

06.02.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

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