Nöbetçi Eczaneler (07 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
07.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3 Polis Genel Müdürlüğü Yolu Chıchen Planeti geçince Vakıflar Bankası karşısı ara yoluYenişehir Lefkoşa
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SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
07.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 19 97
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
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ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
07.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN ECZANESİ
07.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
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MELİS UZUN ECZANESİ
07.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 97 77
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
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ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
07.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 08 50
Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSEM ECZANESİ
07.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 40 04
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
***
MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
07.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 06 50
Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
07.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
07.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
07.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
TURAN CEYDA ECZANESİ
07.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 83 80
Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
07.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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