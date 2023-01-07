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Nöbetçi Eczaneler (07 Ocak 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (07 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (07 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

07.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3 Polis Genel Müdürlüğü Yolu Chıchen Planeti geçince Vakıflar Bankası karşısı ara yoluYenişehir Lefkoşa

***

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

07.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 19 97

Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

***

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

07.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN ECZANESİ

07.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

***

MELİS UZUN ECZANESİ

07.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 97 77

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

***

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

07.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 08 50

Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSEM ECZANESİ

07.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 40 04

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

***

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

07.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 06 50

Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

07.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

07.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

07.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

TURAN CEYDA ECZANESİ

07.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 83 80

Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

07.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

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