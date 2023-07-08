  • BIST 6.187,09
  • Altın 1613.507
  • Dolar 26.0348
  • Euro 28.562
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAGüney'de kaza geçirdi... Kıbrıslı Türk yoğun bakımda

Nöbetçi Eczaneler (08 Temmuz 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (08 Temmuz 2023)
Nöbetçi Eczaneler (08 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

08.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 841 28 39

Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

08.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

***

OBA 2 ECZANESİ

08.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 13 11

Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

08.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

08.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

08.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

MAĞUSA BÖLGESİ:

BARIŞER ECZANESİ

08.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

***

DEMET ECZANESİ

08.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

***

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

08.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

08.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

08.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

GÜRSOY ECZANESİ

08.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 84 49

Akdoğan Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

08.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lokmacı geçiş noktasındaki Maria isimli memur Kıbrıslı Türklere sürekli sorun çıkarıyor!08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:22
  • Üstel: “İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz”08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:15
  • Tören provası nedeniyle Pazar günü bazı yollar kapalı08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:14
  • Taçoy: “Makam ne bana kalır ne de Sultan Süleyman’a kalır”08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:12
  • UNDP Lefke'de enerji verimliliğine yönelik tedbirler duyurdu07 Temmuz 2023 Cuma 19:22
  • Asgari ücret… Hasan Taçoy: Çarşamba günü sonuç çıkar, sıkıntı olmaz07 Temmuz 2023 Cuma 17:51
  • KKTC'de nöbetçi eczaneler 7 Temmuz 2023 Cuma07 Temmuz 2023 Cuma 17:30
  • HAKSEN: Asgari ücret en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlensin, HP 2 ayda 1 yansıtılsın07 Temmuz 2023 Cuma 17:25
  • TÜK:Yemlik ve tohumluk arpa alımları 12 Temmuz'da başlayacak07 Temmuz 2023 Cuma 17:24
  • Hasan Fındık’a 4 yıl hapis cezası07 Temmuz 2023 Cuma 17:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti