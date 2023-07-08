Nöbetçi Eczaneler (08 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
08.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 841 28 39
Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa
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LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
08.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
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OBA 2 ECZANESİ
08.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 13 11
Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
08.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
***
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
08.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
***
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
08.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
MAĞUSA BÖLGESİ:
BARIŞER ECZANESİ
08.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
***
DEMET ECZANESİ
08.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
***
GÜZELYURT BÖLGESİ
SERCAN AVCI ECZANESİ
08.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
08.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
08.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ:
GÜRSOY ECZANESİ
08.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 84 49
Akdoğan Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
08.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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