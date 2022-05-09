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Nöbetçi Eczaneler (09 Mayıs 2022)

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler (09 Mayıs 2022)

LEFKOŞA:

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

NERGİS ECZANESİ
(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

BUSE KARŞILI ECZANESİ
(0392) 224 15 45

Demir Sok.Yenikent Gönyeli

GİRNE:
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

NAZIM VARIŞ ECZANESİ
(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

MAĞUSA:
ULUÇAY ECZANESİ
(0392) 365 24 24

Eşref Bitlis Cad. Narlı Sok.Dük.N0:5 Mağusa

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

(0392) 366 29 99 15

Ağustos Bulvarı N0:46 Çanakkale Gazimağusa

GÜZELYURT:
ERİN ECZANESİ
(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE :
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE :
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

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