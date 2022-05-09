Nöbetçi Eczaneler (09 Mayıs 2022)

LEFKOŞA:
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
NERGİS ECZANESİ
(0392) 225 50 75
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
BUSE KARŞILI ECZANESİ
(0392) 224 15 45
Demir Sok.Yenikent Gönyeli
GİRNE:
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA:
ULUÇAY ECZANESİ
(0392) 365 24 24
Eşref Bitlis Cad. Narlı Sok.Dük.N0:5 Mağusa
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
(0392) 366 29 99 15
Ağustos Bulvarı N0:46 Çanakkale Gazimağusa
GÜZELYURT:
ERİN ECZANESİ
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE :
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE :
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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