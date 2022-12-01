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Nöbetçi Eczaneler (1 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (1 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (1 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

HAZAL REİS ECZANESİ

 01.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 65 05
 İplik Pazarı Lefkoşa

 

ÖZYOL ECZANESİ

 01.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 21 31
 Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

 

SONUÇ ECZANESİ

 01.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 32 70
 Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

EMİNAĞA ECZANESİ

 01.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 22 48
 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

 

MELİS UZUN ECZANESİ

 01.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 97 77
 Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

 

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 01.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 857 54 94
 Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ASLI EREN ECZANESİ

 01.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 47 47
 Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa

 

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

 01.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 868 09 01
 İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

UYUMSAL ECZANESİ

 01.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 30 05
 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 01.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 01.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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