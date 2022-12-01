Nöbetçi Eczaneler (1 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
HAZAL REİS ECZANESİ
|01.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 65 05
|İplik Pazarı Lefkoşa
ÖZYOL ECZANESİ
|01.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 21 31
|Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
SONUÇ ECZANESİ
|01.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 32 70
|Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
EMİNAĞA ECZANESİ
|01.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 22 48
|Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
MELİS UZUN ECZANESİ
|01.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 97 77
|Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
|01.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 857 54 94
|Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ASLI EREN ECZANESİ
|01.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 47 47
|Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
|01.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 868 09 01
|İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
UYUMSAL ECZANESİ
|01.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 30 05
|Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|01.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|01.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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