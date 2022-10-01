Nöbetçi Eczaneler.. 1 Ekim 2022 Cumartesi

LEFKOŞA BÖLGESİ
AKDORA ECZANESİ
|01.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 33 55
|Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
|01.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 06 11
|Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
GÜNEY ECZANESİ
|01.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 66 95
|Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
EMİN ECZANESİ
|01.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 19 46
|Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
KÜÇÜK ECZANESİ
|01.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 26
|Canbulat Sok.No:5/C Girne
MUCİZEM ECZANESİ
|01.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
|Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ERGİN ECZANESİ
|01.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 47 35
|Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
HALKIN ECZANESİ
|01.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 01 12
|2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
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