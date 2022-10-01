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Nöbetçi Eczaneler.. 1 Ekim 2022 Cumartesi

» »
Nöbetçi Eczaneler.. 1 Ekim 2022 Cumartesi
Nöbetçi Eczaneler.. 1 Ekim 2022 Cumartesi

LEFKOŞA BÖLGESİ

AKDORA ECZANESİ

 01.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 33 55
 Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy

 

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

 01.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 06 11
 Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

 

GÜNEY ECZANESİ

 01.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 66 95
 Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

EMİN ECZANESİ

 01.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 19 46
 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 

KÜÇÜK ECZANESİ

 01.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 26
 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 

MUCİZEM ECZANESİ

 01.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0548) 851 11 50 (0392) 815 11 50
 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ERGİN ECZANESİ

 01.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 47 35
 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

 

HALKIN ECZANESİ

 01.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 01 12
 2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİRLİ ECZANESİ

 01.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 28 74
 Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 01.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

 01.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 376 70 06
 Serdarlı Mağusa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

HOCANIN ECZANESİ

 01.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 397 82 22
 Belediye Dük No:1 Vadili

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 01.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

 

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