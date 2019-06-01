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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Nöbetçi Eczaneler - 1 Haziran 2019

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Nöbetçi Eczaneler - 1 Haziran 2019
Nöbetçi Eczaneler - 1 Haziran 2019

LEFKOŞA:

ATAÇAĞ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

 2231997

***

DİLEK ECZANESİ

 Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa

 2281867

***

İMGE ECZANESİ

 Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı

 2235951

GİRNE:

EMİNAĞA ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

 03928152248

***

BARIŞ ECZANESİ

 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 8218410

GAZİMAĞUSA:

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa

 3654280

***

UMUT ECZANESİ

 Çetin Alkan Apt.N0:27/2 İsmet İnönü Bulvarı Mağusa

 3662369

GÜZELYURT:

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 7143005

İSKELE:

ERSU ADAN ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken İskele

 3788887

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