Nöbetçi Eczaneler - 1 Haziran 2019

LEFKOŞA:
ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
2231997
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DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa
2281867
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İMGE ECZANESİ
Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı
2235951
GİRNE:
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
03928152248
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BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
8218410
GAZİMAĞUSA:
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa
3654280
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UMUT ECZANESİ
Çetin Alkan Apt.N0:27/2 İsmet İnönü Bulvarı Mağusa
3662369
GÜZELYURT:
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
7143005
İSKELE:
ERSU ADAN ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken İskele
3788887
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