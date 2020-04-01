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Nöbetçi Eczaneler (1 Nisan 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (1 Nisan 2020)
Nöbetçi Eczaneler (1 Nisan 2020)

LEFKOŞA:

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

 38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa

 03922239340

 

FERİN ECZANESİ

 Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli

 0392 223 42 82

***

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

 03922280606

 

YELİM ECZANESİ

 ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

 03922287866

GİRNE:

BAŞAK ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 03928153620

 

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 0392 815 11 50

 

DÜNYA ECZANESİ

 Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne

 03928150009

GAZİMAĞUSA:

ZEYNEP ECZANESİ

 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa

 03923651847

 

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA

 03923654240

 

SÜMER ECZANESİ

 258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa

 03923654969

GÜZELYURT:

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 03927143005

 

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 03927142193

İSKELE:

SELİN ECZANESİ

 03923712856

ÜST MESARYA:

TUFAN ECZANESİ

 Çelik iş Merkezi Demirhan Lefkoşa 

 03922324815

ALT MESARYA:

TURAN CEYDA ECZANESİ

 Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya Mağusa

 03922368380

KARPAZ:

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 0392 374 51 70

 

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 03923755366

LEFKE:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Lefke

 05338419578

 

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

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