Nöbetçi Eczaneler (1 Nisan 2020)

LEFKOŞA:
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa
03922239340
FERİN ECZANESİ
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli
0392 223 42 82
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YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
03922280606
YELİM ECZANESİ
ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI
03922287866
GİRNE:
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
03928153620
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
0392 815 11 50
DÜNYA ECZANESİ
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne
03928150009
GAZİMAĞUSA:
ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa
03923651847
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA
03923654240
SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa
03923654969
GÜZELYURT:
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005
AŞAR ECZANESİ
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
03927142193
İSKELE:
SELİN ECZANESİ
03923712856
ÜST MESARYA:
TUFAN ECZANESİ
Çelik iş Merkezi Demirhan Lefkoşa
03922324815
ALT MESARYA:
TURAN CEYDA ECZANESİ
Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya Mağusa
03922368380
KARPAZ:
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
03923755366
LEFKE:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Lefke
05338419578
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE
03927277470
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