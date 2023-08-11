Nöbetçi Eczaneler 11 Ağustos 2023

KKTC Nöbetçi Eczaneleri 11 Ağustos Cuma
Ece EczanesiMustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 366-38-46
Mehmetali Beyaz EczanesiEşref Bitlis Caddesi, Topçu Bulvarı, Beyzade Apt. No:3 Gazimağusa
» Limasol Bankası yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-06-50
Günay Varış EczanesiUğur Mumcu Caddesi, Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-25-85
Ömrüm EczanesiKaraoğlanoğlu Caddesi, No:256 Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 822-22-87
Tokay Varış EczanesiAnkara Caddesi, Yayla Ard. Plaza B-Blok Dükkan No:1 Alsancak / Girne
» Cenap Restorant çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (542) 855-31-14
Erin EczanesiKutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük. Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-70-52
Sultan Topel EczanesiMakenzi Caddesi, Dükkan No:6 Ottoman yanı İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (392) 330-17-20
Derviş Kutret EczanesiDr.İzzet Salih Suphi Meydanı No:5 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
Lefke
0 (533) 882-94-56
Çınarlı EczanesiGüven Sokak, Kulle Apt. No:21/A Hamitköy / Lefkoşa
» Ekin Adademir binası arkası
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 225-23-60
Galen EczanesiKemal Aşık Caddesi No:62/1 Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
» Otobüs Terminali karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 227-26-03
İmge EczanesiYaman Bey Sokak No:8 Göçmenköy / Lefkoşa
» Şehit Yalçın İlkokulu karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 223-59-51
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