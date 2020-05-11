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Nöbetçi Eczaneler (11 Mayıs 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (11 Mayıs 2020)
Nöbetçi Eczaneler (11 Mayıs 2020)

LEFKOŞA:

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA

 03922254020

 05338756006

***

TÖRENAĞA ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922281008

 05488884040

 ***

ÖZÜN ECZANESİ

 17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

 03922241210

 05338813128

***

NECATİBEY ECZANESİ

 9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa

 03922281478

 05428521335

GİRNE:

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

 05488708442

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI

 03928152025

 05338417207

 ***

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 03928153626

 05428510907

GAZİMAĞUSA:

MEVA ECZANESİ

 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

 03923663773

 05338655028

***

AYBENK ECZANESİ

 GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

 03923651011

 05338703788

***

UZAY ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Dumlupınar Mahallesi Halken 8 Apt. No:32 Ziraat Bankasi Karsisi Ozdilek yani

 03923655656

 05338350310

GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 03927144894

 5338594349

 ***

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 03927142316

 05428571347

İSKELE:

SELİN ECZANESİ

 03923712856

 05338733089

ÜST MESARYA:

ŞEHERLİOĞLU ECZANESİ

 30/Dük:1, Zafer Caddesi, Haspolat, Lefkoşa

 03922335533

ALT MESARYA:

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

 Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa

 03922369100

 05488339100

KARPAZ:

SAKINER ECZANESİ

 YENİ ERENKÖY MAĞUSA

 03923744356

 05338607247

***

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

 Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

 05338219606

 05488605554

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

 05428811812

 ***

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Lefke

 05338419578

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