Nöbetçi Eczaneler (12 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
|12.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 14 57
|Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3 Polis Genel Müdürlüğü Yolu Chıchen Planeti geçince Vakıflar Bankası karşısı ara yoluYenişehir Lefkoşa
EREN ECZANESİ
|12.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 24 74
|Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
|12.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 12 10
|Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
|12.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 30 88
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
ÖMRÜM ECZANESİ
|12.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 22 87
|Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
TURGAY PARALI ECZANESİ
|12.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 837 61 26
|Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
GÜLOĞLU ECZANESİ
|12.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 38 68
|Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
|12.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 91 93
|Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİRLİ ECZANESİ
|12.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 28 74
|Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|12.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|12.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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