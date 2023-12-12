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Nöbetçi Eczaneler -12 Aralık 2023

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Nöbetçi Eczaneler -12 Aralık 2023
Nöbetçi Eczaneler -12 Aralık 2023

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

12.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 81

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

***

HALKSEVER ECZANESİ

12.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 10 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

***

ZEHRA ECZANESİ

12.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 59 47

Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

12.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne

***

EMİN ECZANESİ

12.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

GÜNDAL ECZANESİ

12.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÖREN ECZANESİ

12.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 91

Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa

***

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

12.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

12.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

12.12.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

12.12.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

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