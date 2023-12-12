Nöbetçi Eczaneler -12 Aralık 2023

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
12.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 81
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
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HALKSEVER ECZANESİ
12.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 10 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
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ZEHRA ECZANESİ
12.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 59 47
Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
12.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne
***
EMİN ECZANESİ
12.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
***
GÜNDAL ECZANESİ
12.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÖREN ECZANESİ
12.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 91
Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa
***
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
12.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
12.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
12.12.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
12.12.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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