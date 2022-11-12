  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.957
  • Dolar 18.5328
  • Euro 19.1966
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Nöbetçi Eczaneler (12 Kasım 2022)

» »
Nöbetçi Eczaneler (12 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (12 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

***

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 10

Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

***

SEVCAN ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 69

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

***

HACER BALIKÇI ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

12.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (6 Kasım 2022)06 Kasım 2022 Pazar 09:59
  • Nöbetçi Eczaneler (5 Kasım 2022)05 Kasım 2022 Cumartesi 09:48
  • Nöbetçi Eczaneler (4 Kasım 2022)04 Kasım 2022 Cuma 18:26
  • Nöbetçi Eczaneler(3 Kasım 2022)03 Kasım 2022 Perşembe 09:36
  • Nöbetçi Eczaneler (2 Kasım 2022)02 Kasım 2022 Çarşamba 09:24
  • Nöbetçi Eczaneler (1 Kasım 2022)01 Kasım 2022 Salı 09:36
  • Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2022)31 Ekim 2022 Pazartesi 09:49
  • Nöbetçi Eczaneler (30 Ekim 2022)30 Ekim 2022 Pazar 09:55
  • Nöbetçi Eczaneler (29 Ekim 2022)29 Ekim 2022 Cumartesi 08:18
  • Nöbetçi Eczaneler (28 Ekim 2022)28 Ekim 2022 Cuma 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti