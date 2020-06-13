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Nöbetçi Eczaneler (13 Haziran 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (13 Haziran 2020)
Nöbetçi Eczaneler (13 Haziran 2020)

LEFKOŞA:

TÖRENAĞA ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922281008

 05488884040

***

EBRU BAŞAY ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa

 03922270242

 05338609988

***

AHMET MISIRLI ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa

 0392 223 93 93

 0548 883 93 93

GİRNE:

TÖREN II ECZANESİ

 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

 03928151790

 05338333133

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE

 05338575494

 05338575494

GAZİMAĞUSA:

FAYDALI ECZANESİ

 Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa

 03923656922

 05428726144

 ***

OSMANKAN ECZANESİ

 Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

 03923669297

 05338599293

GÜZELYURT:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

 03927141222

 05338239004

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

 0542 859 39 12

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