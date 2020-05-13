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Nöbetçi eczaneler 13 Mayıs 2020 salı

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Nöbetçi eczaneler 13 Mayıs 2020 salı
Nöbetçi eczaneler 13 Mayıs 2020 salı

LEFKOŞA:

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

 Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

 03922240988

***

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ 

 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa

 03922272350

 05488850001

***

SONUÇ ECZANESİ

 Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa

 03922273270

 05338520464

 ***

ABBASOĞLU ECZANESİ

 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922271664

 05338346145

GİRNE:

NURÇAĞ ECZANESİ

 Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Girne

 03928151025

 05338474178

***

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 05338585208

 5338585208

***

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 0392 815 11 50

 0548 851 11 50

***

GAZİMAĞUSA:

CEREN ECZANESİ

 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

 03923663374

 05338412900

***

TARABYA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.

 03923651607

 05428512259

***

BARIŞER ECZANESİ

 KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI GAZIMAGUSA

 03923664040

 +905488801020

GÜZELYURT:

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

 03927147052

 05338672251

***

RESMİYE ESE ECZANESİ

 ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI

 03927144518

 05338595151

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

 05428550015

ÜST MESARYA: 

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE MAĞUSA

 03923733360

 05338566444

ALT MESARYA:

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

 Dilekkaya Lefkoşa

 05338308401

 05338308401

KARPAZ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 03923755366

 05338729400

 ***

SAKINER ECZANESİ

 YENİ ERENKÖY MAĞUSA

 03923744356

 05338607247

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

 05488601973

 ***

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

 7278 500

 0548 889 17 07

 
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