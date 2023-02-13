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Nöbetçi Eczaneler (13 Şubat 2023)

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler (13 Şubat 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EMİNE KESKİN ECZANESİ

13.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 879 81 93

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

***

OBA ECZANESİ

13.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 71 01

Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

***

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

13.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 444 86 88

Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

13.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

***

MUCİZEM ECZANESİ

13.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

***

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

13.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERGİN ECZANESİ

13.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

***

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

13.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

13.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

13.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

13.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

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