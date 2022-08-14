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Nöbetçi Eczaneler (14 Ağustos 2022)

» »
Nöbetçi Eczaneler (14 Ağustos 2022)
Nöbetçi Eczaneler (14 Ağustos 2022)

Nöbetçi Eczaneler (14 Ağustos 2022)

EFKOŞA

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 19 97

Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

TUNA ECZANESİ

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir

ZEHRA ECZANESİ

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 59 47

Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa

GİRNE

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0548) 822 89 17

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

İLGEN ECZANESİ

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

GAZİMAĞUSA

ASLI EREN ECZANESİ

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 47 47

Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa

GÜZER ECZANESİ

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

Şht.İbrahim Hasan Sok. Çanakkale City Mall arkası Mağusa

GÜZELYURT

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

ÜST MESARYA 

MELİZ ECZANESİ

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA

KUDRET ECZANESİ

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 7 00

Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

İSKELE

SELİN ECZANESİ

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

SAKİNER ECZANESİ

14.08.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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