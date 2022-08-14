Nöbetçi Eczaneler (14 Ağustos 2022)
EFKOŞA
SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 19 97
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
TUNA ECZANESİ
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir
ZEHRA ECZANESİ
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 59 47
Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0548) 822 89 17
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
İLGEN ECZANESİ
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
GAZİMAĞUSA
ASLI EREN ECZANESİ
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 47 47
Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa
GÜZER ECZANESİ
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
Şht.İbrahim Hasan Sok. Çanakkale City Mall arkası Mağusa
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
ÜST MESARYA
MELİZ ECZANESİ
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA
KUDRET ECZANESİ
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 7 00
Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE
SELİN ECZANESİ
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
SAKİNER ECZANESİ
14.08.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.