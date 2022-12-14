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Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ABBASOĞLU ECZANESİ

 14.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 16 64
 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

ALPDOĞAN ECZANESİ

 14.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 10 36
 Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

 

GÜNEY ECZANESİ

 14.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 66 95
 Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

 14.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 01 88
 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

 

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

 14.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 38 85
 Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne

 

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 14.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 857 54 94
 Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

RANA YONTAR ECZANESİ

 14.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 19 19
 Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa

 

REZAN ECZANESİ

 14.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 11
 İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

 14.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 45 18
 Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 14.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 46
 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 14.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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