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Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2024)

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

***

HAZAL REİS ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 05

İplik Pazarı Lefkoşa

***

LADEN AKBATUR ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

***

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BARIŞER ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

***

CEREN ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 872 42 62

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

MEHMET HOCA ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 873 30 98

Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

14.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

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