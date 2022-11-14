Nöbetçi Eczaneler (14 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
|14.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 82 22
|Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
HALKSEVER ECZANESİ
|14.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 10 50
|Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
PERVİN ECZANESİ
|14.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 28 18
|Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|14.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
MUCİZEM ECZANESİ
|14.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
|Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
|14.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 20 25
|Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
|14.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 06 50
|Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
TANYA SALİMER ECZANESİ
|14.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 99 88
|15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
|14.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 12 22
|Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|14.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|14.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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