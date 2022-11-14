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Nöbetçi Eczaneler (14 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (14 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (14 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

 14.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 82 22
 Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy

 

HALKSEVER ECZANESİ

 14.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 10 50
 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

 

PERVİN ECZANESİ

 14.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 28 18
 Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 14.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

 

MUCİZEM ECZANESİ

 14.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 14.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 20 25
 Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

 14.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 06 50
 Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

 

TANYA SALİMER ECZANESİ

 14.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 99 88
 15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 14.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 12 22
 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 14.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 14.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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