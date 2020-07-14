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Nöbetçi Eczaneler (14 Temmuz 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (14 Temmuz 2020)
Nöbetçi Eczaneler (14 Temmuz 2020)

LEFKOŞA:

EREN ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

 0392 225 24 74

 

SEVAL ECZANESİ

 9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa

 03922238675

 

İYİGÜN ECZANESİ

 Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa

 0392 227 25 71

GİRNE:

EMİNAĞA ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

 03928152248

 

GİRNE ECZANESİ

 Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne

 03928151447

GAZİMAĞUSA:

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

 03923655959

 

VEZİROĞLU ECZANESİ

 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

 03923656977

GÜZELYURT:

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

 03927141190

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

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