Nöbetçi Eczaneler (14 Temmuz 2020)

LEFKOŞA:
EREN ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
0392 225 24 74
SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa
03922238675
İYİGÜN ECZANESİ
Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa
0392 227 25 71
GİRNE:
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
03928152248
GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne
03928151447
GAZİMAĞUSA:
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
03923655959
VEZİROĞLU ECZANESİ
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
03923656977
GÜZELYURT:
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
03927141190
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46
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