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Nöbetçi Eczaneler (14 Temmuz 2023)

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler (14 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARASTA ECZANESİ

14.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 229 11 12

Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

***

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

14.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 36 63

Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

***

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

14.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 11

Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

14.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

MELİZ 2 ECZANESİ

14.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

***

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

14.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÖZNERGİS ECZANESİ

14.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı

***

SÜMER ECZANESİ

14.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 49 69

İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

14.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

14.07.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

14.07.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

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