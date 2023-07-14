Nöbetçi Eczaneler (14 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARASTA ECZANESİ
14.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 229 11 12
Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
***
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
14.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
***
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
14.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 11
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
14.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
***
MELİZ 2 ECZANESİ
14.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
***
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
14.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÖZNERGİS ECZANESİ
14.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
***
SÜMER ECZANESİ
14.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
14.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
14.07.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
14.07.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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