Nöbetçi Eczaneler - 15 Ağustos 2023

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ECEGÜL ECZANESİ
15.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 58 47
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
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ÖZYOL ECZANESİ
15.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
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SEYRANTEPE ECZANESİ
15.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 28
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
15.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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BAŞAK ECZANESİ
15.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
15.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
EMİR ECZANESİ
15.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
***
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
15.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
15.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
15.08.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
15.08.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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