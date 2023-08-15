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Nöbetçi Eczaneler - 15 Ağustos 2023

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Nöbetçi Eczaneler - 15 Ağustos 2023
Nöbetçi Eczaneler - 15 Ağustos 2023

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ECEGÜL ECZANESİ

15.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 58 47

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

***

ÖZYOL ECZANESİ

15.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 21 31

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

***

SEYRANTEPE ECZANESİ

15.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 28

Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

15.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

BAŞAK ECZANESİ

15.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

15.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

EMİR ECZANESİ

15.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

***

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

15.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

15.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

15.08.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

15.08.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

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