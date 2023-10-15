Nöbetçi eczaneler - 15 Ekim 2023 Pazar
LEFKOŞA:
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
(0392) 225 61 61
Hacet Sok., No: 8, Din Sitesi karşısı, İş Bankası yanı, Hamitköy
KONUM
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad., No: 6/B, Kermiya
KONUM
ÖZTEKİNER ECZANESİ
(0392) 228 05 08
Şht.Ecvet Yusuf Cad., No: 33/C, Öztekiner Apt., Yenişehir
KONUM
GİRNE:
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad., Karakum
KONUM
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad., Cyprus Pools Apt., No: 28/C
KONUM
ŞİFALI ECZANESİ
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mah., Dükkan No: 5, Alsancak
KONUM
MAĞUSA:
ADA ECZANESİ
(0392) 365 31 30
Salamis yolu, Dükkan No:3, Sakarya
KONUM
HACER BALIKÇI ECZANESİ
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı., Döveç Elite Life Apt., No: 3
KONUM
GÜZELYURT:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
(0392) 714 12 22
Binatlılı Sok., No: 6/A-B
KONUM
LEFKE:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
(0533) 882 94 56
Dr. İzzet Salih Suphi Meydanı, No:5
KONUM
ÜST MESARYA:
SERDARLI ECZANESİ
(0392) 376 70 06
Serdarlı, Mağusa
KONUM
ALT MESARYA:
GÜRSOY ECZANESİ
(0392) 377 84 49
Akdoğan, Mağusa
KONUM
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad., Ada Karanfil Sok., No: 9/D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz
KONUM
KARPAZ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad., No:10, Mehmetçik
KONUM
SAKİNER ECZANESİ
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy
KONUM
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.