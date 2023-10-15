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Nöbetçi eczaneler - 15 Ekim 2023 Pazar

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Nöbetçi eczaneler - 15 Ekim 2023 Pazar
Nöbetçi eczaneler - 15 Ekim 2023 Pazar

Nöbetçi eczaneler - 15 Ekim 2023 Pazar

LEFKOŞA:

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ 
(0392) 225 61 61
Hacet Sok., No: 8, Din Sitesi karşısı, İş Bankası yanı, Hamitköy
KONUM

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad., No: 6/B, Kermiya
KONUM

ÖZTEKİNER ECZANESİ
(0392) 228 05 08
Şht.Ecvet Yusuf Cad., No: 33/C, Öztekiner Apt., Yenişehir
KONUM

GİRNE:

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad., Karakum
KONUM

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad., Cyprus Pools Apt., No: 28/C
KONUM

ŞİFALI ECZANESİ
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mah., Dükkan No: 5, Alsancak
KONUM

MAĞUSA:

ADA ECZANESİ
(0392) 365 31 30
Salamis yolu, Dükkan No:3, Sakarya
KONUM

HACER BALIKÇI ECZANESİ
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı., Döveç Elite Life Apt., No: 3
KONUM

GÜZELYURT:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
(0392) 714 12 22
Binatlılı Sok., No: 6/A-B
KONUM

LEFKE:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
(0533) 882 94 56
Dr. İzzet Salih Suphi Meydanı, No:5
KONUM

ÜST MESARYA:

SERDARLI  ECZANESİ
(0392) 376 70 06
Serdarlı, Mağusa
KONUM

ALT MESARYA:

GÜRSOY ECZANESİ
(0392) 377 84 49
Akdoğan, Mağusa
KONUM

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad., Ada Karanfil Sok., No: 9/D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz
KONUM

KARPAZ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad., No:10, Mehmetçik
KONUM

SAKİNER ECZANESİ
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy
KONUM

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