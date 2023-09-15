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Nöbetçi Eczaneler (15 Eylül 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (15 Eylül 2023)
Nöbetçi Eczaneler (15 Eylül 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EREN ECZANESİ

15.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 74

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

***

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

15.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 10 80

Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

15.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 841 28 39

Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

15.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

SERTAÇ ECZANESİ

15.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24

Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

***

TÖREN ECZANESİ

15.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ADA ECZANESİ

15.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

***

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

15.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

15.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

15.09.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

15.09.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

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