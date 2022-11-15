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Nöbetçi Eczaneler (15 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (15 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (15 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 46 00
 Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

 

TÖRENAĞA ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 10 08
 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 93 40
 Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli

 

GİRNE BÖLGESİ

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 25 85
 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

 

ÖMRÜM ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 22 87
 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

 

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 857 54 94
 Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ERGİN ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 47 35
 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

 

GÜZER ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 874 03 74
 City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 18 94
 Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 46
 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 19:00
 (0392) 376 70 06
 Serdarlı Mağusa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

KUDRET ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 19:00
 (0392) 397 7 00
 Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 849 99 46
 Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

 

SAKİNER ECZANESİ

 15.11.2022 (Salı)
 08:00 - 16:00
 (0392) 374 43 56
 Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
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