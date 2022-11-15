Nöbetçi Eczaneler (15 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 46 00
|Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa
TÖRENAĞA ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 10 08
|Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 93 40
|Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 25 85
|Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
ÖMRÜM ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 22 87
|Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 857 54 94
|Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ERGİN ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 47 35
|Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
GÜZER ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 874 03 74
|City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 18 94
|Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 46
|Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 19:00
|(0392) 376 70 06
|Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
KUDRET ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 19:00
|(0392) 397 7 00
|Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
KARPAZ BÖLGESİ
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 849 99 46
|Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
SAKİNER ECZANESİ
|15.11.2022 (Salı)
|08:00 - 16:00
|(0392) 374 43 56
|Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
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