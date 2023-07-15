Nöbetçi Eczaneler -15 Temmuz 2023

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ECEGÜL ECZANESİ
15.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 58 47
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
***
SERPİN ONAY ECZANESİ
15.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 39 24
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa
***
SEZER ECZANESİ
15.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 70 88
79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN ECZANESİ
15.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
***
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
15.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
***
TURGAY PARALI ECZANESİ
15.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
İÇTEN ECZANESİ
15.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
***
VEZİROĞLU ECZANESİ
15.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 77
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
15.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
15.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
15.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
TURAN CEYDA ECZANESİ
15.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 83 80
Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
15.07.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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