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Nöbetçi Eczaneler -15 Temmuz 2023

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler -15 Temmuz 2023

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ECEGÜL ECZANESİ

15.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 58 47

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

15.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 39 24

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

SEZER ECZANESİ

15.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 70 88

79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN ECZANESİ

15.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

15.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

***

TURGAY PARALI ECZANESİ

15.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

İÇTEN ECZANESİ

15.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

***

VEZİROĞLU ECZANESİ

15.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 77

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

15.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

15.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

15.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

TURAN CEYDA ECZANESİ

15.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 83 80

Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

15.07.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

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