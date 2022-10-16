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Nöbetçi Eczaneler -16 Ekim 2022 Pazar

» »
Nöbetçi Eczaneler -16 Ekim 2022 Pazar
Nöbetçi Eczaneler -16 Ekim 2022 Pazar

EFKOŞA

AYŞE KAPTAN ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 45 96

Girne Cad. No: 50, Saray Hotel karşısı, Lefkoşa

BİRGÜN ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 12

Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

SEVAL ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 86 75

9 Yavuz Konnolu Sok.Kermiya

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 08 50

Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

GAZİMAĞUSA

PETEK ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

RANA YONTAR ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 19

Bayraktar Yolu Çanakkale Hayal Apt. Mağusa

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa+

ALT MESARYA

TURAN CEYDA ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 236 83 80

Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE

TURAN CEYDA ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 236 83 80

Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

KARPAZ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

16.10.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

 

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