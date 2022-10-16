Nöbetçi Eczaneler -16 Ekim 2022 Pazar

EFKOŞA
AYŞE KAPTAN ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 45 96
Girne Cad. No: 50, Saray Hotel karşısı, Lefkoşa
BİRGÜN ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 12
Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
SEVAL ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 86 75
9 Yavuz Konnolu Sok.Kermiya
GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 08 50
Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
GAZİMAĞUSA
PETEK ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
RANA YONTAR ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 19
Bayraktar Yolu Çanakkale Hayal Apt. Mağusa
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
ÜST MESARYA
SERDARLI ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa+
ALT MESARYA
TURAN CEYDA ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 236 83 80
Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE
TURAN CEYDA ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 236 83 80
Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
KARPAZ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
16.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
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