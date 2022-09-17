Nöbetçi Eczaneler... 16 Eylül 2022 Cumartesi

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
|17.09.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 61 81
|İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
EMİNE KESKİN ECZANESİ
|17.09.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 879 81 93
|Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli Lefkoşa
ORTAKÖY ECZANESİ
|17.09.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 32 00
|Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Emer Apt. Ortköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
|17.09.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 34 34
|Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
GİRNE ECZANESİ
|17.09.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 14 47
|Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
|17.09.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 01 23
|Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
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