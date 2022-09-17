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Nöbetçi Eczaneler... 16 Eylül 2022 Cumartesi

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Nöbetçi Eczaneler... 16 Eylül 2022 Cumartesi
Nöbetçi Eczaneler... 16 Eylül 2022 Cumartesi

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 17.09.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 61 81
 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

 

EMİNE KESKİN ECZANESİ

 17.09.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 879 81 93
 Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli Lefkoşa

 

ORTAKÖY ECZANESİ

 17.09.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 32 00
 Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Emer Apt. Ortköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 17.09.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 34 34
 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

 

GİRNE ECZANESİ

 17.09.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 14 47
 Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

 

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 17.09.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 01 23
 Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

DEMET ECZANESİ

 17.09.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 33 50
 New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

 

TANYA SALİMER ECZANESİ

 17.09.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 99 88
 15 Ağustos Bulvarı Baykal Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

UYUMSAL ECZANESİ

 17.09.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 30 05
 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 17.09.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

ESER AVCI ECZANESİ

 17.09.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0533) 855 06 04
 Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

HOCANIN ECZANESİ

 17.09.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 397 82 22
 Belediye Dük No:1 Vadili

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 17.09.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele

 

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