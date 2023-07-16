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Nöbetçi eczaneler -16 Temmuz 2023 pazar

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Nöbetçi eczaneler -16 Temmuz 2023 pazar
Nöbetçi eczaneler -16 Temmuz 2023 pazar

Nöbetçi eczaneler -16 Temmuz 2023 pazar

LEFKOŞA:

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
(0392) 223 82 22
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
 

CEVHER ECZANESİ
(0392) 227 72 51
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
 

SEVAL KAYMAK ECZANESİ
(0392) 227 96 19
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
 

GİRNE:

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
(0392) 822 38 85
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Paşaoğlu İş Merkezi, Girne
 

ASRIN ÜMİT ECZANESİ
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
 

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur – Papageno yanı, Girne
 

MAĞUSA:

SAKARYA ECZANESİ
(0392) 365 29 89
Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Mağusa
 

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Mağusa
 

GÜZELYURT:

DOĞA ECZANESİ
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
 

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
 

İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
ALT MESARYA:

HOCANIN ECZANESİ
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
 

ÜST MESARYA:

MELİZ ECZANESİ
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
KONUM

KARPAZ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
 

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

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