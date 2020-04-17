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Nöbetçi Eczaneler (17 Nisan 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (17 Nisan 2020)
Nöbetçi Eczaneler (17 Nisan 2020)

LEFKOŞA:

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa

 03922238222

 05488611776

 

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA

 03922280909

 05338616370

 

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA

 03922254020

 05338756006

 

APAYDIN ECZANESİ

 2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa

 03922275159

 05338534192

GİRNE:

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu

 03928224142

 05488648587

 

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne

 03928158118

 05338610540

 

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 05338701946

 05338701946

GAZİMAĞUSA:

SAKARYA ECZANESİ

 Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı GaziMağusa

 03923652989

 05338633444

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

 Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa

 03923661909

 05338877666

 

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

 03923656939

 05428782420

GÜZELYURT:

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

 03927141190

 05338568505

 

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt

 03927143847

 05338655395

İSKELE:

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 03923714006

 05488812202

ÜST MESARYA:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

 Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya

 03922323500

ALT MESARYA:

MEHMET HOCA ECZANESİ

 Özgürlük Cad. No:2 Türkemköy Beyarmudu

 05338733098

KARPAZ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

 Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

 05338219606

 05488605554

 

SAKINER ECZANESİ

 YENİ ERENKÖY MAĞUSA

 03923744356

 05338607247

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

 

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

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