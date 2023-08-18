  • BIST 7575.06
  • Altın 1648.897
  • Dolar 27.0898
  • Euro 29.4857
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 38 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

Nöbetçi Eczaneler (18 Ağustos 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (18 Ağustos 2023)
Nöbetçi Eczaneler (18 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GALEN ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

***

YELİM ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 78 66

Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

NURÇAĞ ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

***

ÖZENİR ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSEM ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 40 04

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

***

PETEK ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

18.08.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PEO sendikacı Mehmet Seyis'in ölümü nedeniyle üzüntüsünü paylaştı18 Ağustos 2023 Cuma 16:42
  • Pile Türk muhtarı: Tamamen insani bir yol talep ettik18 Ağustos 2023 Cuma 15:56
  • "Yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG’nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir”18 Ağustos 2023 Cuma 15:44
  • Cumartesi ve Pazar Günü Karpaz Yarımadasında Bisiklet Turu Gerçekleştiriliyor…18 Ağustos 2023 Cuma 15:33
  • Bakan Gardiyanoğlu’ndan Mehmet Seyis için taziye mesajı: Hayatını sendikal mücadeleye adadı18 Ağustos 2023 Cuma 15:30
  • DAÜ-SEN: "​​​​​​​DEV-İŞ eski genel başkanı Mehmet Seyis bir üniversiteydi."18 Ağustos 2023 Cuma 15:28
  • VİDEO: İşte ara bölgedeki arbede gerginliğinin görüntüleri...18 Ağustos 2023 Cuma 15:10
  • CTP: Bölge halkının talebi müzakere yoluyla ve sağduyuyla karşılanmalıdır!18 Ağustos 2023 Cuma 14:49
  • Tahsin Ertuğruloğlu: İnşa edilecek yol, son derece insancıl bir projedir18 Ağustos 2023 Cuma 14:47
  • Tatar: Mehmet Seyis’in yaşama gözlerini yumduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım18 Ağustos 2023 Cuma 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti