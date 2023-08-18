Nöbetçi Eczaneler (18 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
GALEN ECZANESİ
18.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
18.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
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YELİM ECZANESİ
18.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 78 66
Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
NURÇAĞ ECZANESİ
18.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
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ÖZENİR ECZANESİ
18.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
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TÖRENSEL ECZANESİ
18.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSEM ECZANESİ
18.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 40 04
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
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PETEK ECZANESİ
18.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
18.08.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
18.08.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
18.08.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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