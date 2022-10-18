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Nöbetçi eczaneler 18 Ekim 2022 Salı

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Nöbetçi eczaneler 18 Ekim 2022 Salı
Nöbetçi eczaneler 18 Ekim 2022 Salı

Nöbetçi eczaneler 18 Ekim 2022 Salı

LEFKOŞA BÖLGESİ

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 18.10.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 72 72
 Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

 18.10.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 17 67
 Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

MAĞUSA BÖLGESİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

LEFKE BÖLGESİ

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 18.10.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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