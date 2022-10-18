Nöbetçi eczaneler 18 Ekim 2022 Salı
LEFKOŞA BÖLGESİ
CANEŞ ECZANESİ
|
|18.10.2022 (Salı)
|
|08:00 - 00:00
|
|(0392) 225 52 20
|
|Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
|
|18.10.2022 (Salı)
|
|08:00 - 00:00
|
|(0392) 223 72 72
|
|Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
|
|18.10.2022 (Salı)
|
|08:00 - 00:00
|
|(0392) 228 17 67
|
|Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
KANDİL ECZANESİ
|
|18.10.2022 (Salı)
|
|08:00 - 00:00
|
|(0392) 822 38 42
|
|Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SELİN ESER ECZANESİ
|
|18.10.2022 (Salı)
|
|08:00 - 00:00
|
|(0392) 815 06 66
|
|Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
|
|18.10.2022 (Salı)
|
|08:00 - 00:00
|
|(0542) 855 31 14
|
|Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
BARIŞER ECZANESİ
|
|18.10.2022 (Salı)
|
|08:00 - 00:00
|
|(0392) 365 60 40
|
|Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
|
|18.10.2022 (Salı)
|
|08:00 - 00:00
|
|(0392) 366 39 15
|
|Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
SEVİL ECZANESİ
|
|18.10.2022 (Salı)
|
|08:00 - 00:00
|
|(0392) 714 35 91
|
|55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
|
|18.10.2022 (Salı)
|
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|
|(0548) 889 17 07
|
|ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|
|18.10.2022 (Salı)
|
|08:00 - 22:00
|
|(0542) 855 00 15
|
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.