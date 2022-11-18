Nöbetçi Eczaneler (18 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
CEMRE ECZANESİ
|18.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 65 49
|Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
SÖZÜÖZ ECZANESİ
|18.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 229 33 00
|Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
ÜLKER POZAN ECZANESİ
|18.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 51 80
|Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE BÖLGESİ
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
|18.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
|Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
ÖZENİR ECZANESİ
|18.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0542) 876 06 60
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
|18.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 00 82
|Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
MAĞUSA BÖLGESİ
İNEM MİMAR ECZANESİ
|18.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0548) 842 27 95
|Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
ÖZGE KALE ECZANESİ
|18.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 88 66
|Altay Sok. Baykal, China-Bazaar - Günay taksi yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SEVİL ECZANESİ
|18.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 35 91
|55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
|18.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 841 95 78
|Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|18.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.