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Nöbetçi Eczaneler (18 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (18 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (18 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

CEMRE ECZANESİ

 18.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 65 49
 Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

 

SÖZÜÖZ ECZANESİ

 18.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 229 33 00
 Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

ÜLKER POZAN ECZANESİ

 18.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 51 80
 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

 

GİRNE BÖLGESİ

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 18.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
 Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

 

ÖZENİR ECZANESİ

 18.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0542) 876 06 60
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

 

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

 18.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 00 82
 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

 

MAĞUSA BÖLGESİ

İNEM MİMAR ECZANESİ

 18.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0548) 842 27 95
 Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

 

ÖZGE KALE ECZANESİ

 18.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 88 66
 Altay Sok. Baykal, China-Bazaar - Günay taksi yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SEVİL ECZANESİ

 18.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 35 91
 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 18.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 841 95 78
 Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 18.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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