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Nöbetçi Eczaneler (18 Mayıs 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (18 Mayıs 2020)
Nöbetçi Eczaneler (18 Mayıs 2020)

LEFKOŞA:

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa

 03922272350

 05488850001

 

SEZER ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa

 03922237088

 05338605154

 

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa

 03922279619

 05338468808

GİRNE:

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı

 0392 822 32 02

 

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

 03928160082

 05338410064

GAZİMAĞUSA:

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ

 03923655594

 05338648572

 

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

 No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI MAĞUSA

 0392 365 68 20

GÜZELYURT:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt

 03927141894

 05338309050

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

 05488601973

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