Nöbetçi Eczaneler (18 Mayıs 2020)

LEFKOŞA:
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa
03922272350
05488850001
SEZER ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa
03922237088
05338605154
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa
03922279619
05338468808
GİRNE:
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı
0392 822 32 02
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
03928160082
05338410064
GAZİMAĞUSA:
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ
03923655594
05338648572
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI MAĞUSA
0392 365 68 20
GÜZELYURT:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt
03927141894
05338309050
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240
05488601973
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