Nöbetçi Eczaneler (18 Nisan 2023)

LEFKOŞA
AŞAN ECZANESİ
18.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 30
Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
SEVAL ECZANESİ
18.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 86 75
9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa
NECATİBEY ECZANESİ
18.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
GİRNE
İLGEN ECZANESİ
18.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
ÖZENİR ECZANESİ
18.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
NURÇAĞ ECZANESİ
18.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
GAZİMAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
18.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
18.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
18.04.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
18.04.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
18.04.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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