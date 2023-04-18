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Nöbetçi Eczaneler (18 Nisan 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (18 Nisan 2023)
Nöbetçi Eczaneler (18 Nisan 2023)

LEFKOŞA

AŞAN ECZANESİ

18.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 30

Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

SEVAL ECZANESİ

18.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 86 75

9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa

NECATİBEY ECZANESİ

18.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

GİRNE

İLGEN ECZANESİ

18.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

ÖZENİR ECZANESİ

18.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

NURÇAĞ ECZANESİ

18.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

GAZİMAĞUSA

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

18.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

18.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

18.04.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

18.04.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

18.04.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

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