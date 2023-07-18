Nöbetçi Eczaneler (18 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
18.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3 Polis Genel Müdürlüğü Yolu Chıchen Planeti geçince Vakıflar Bankası karşısı ara yoluYenişehir Lefkoşa
***
BALIN ECZANESİ
18.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
***
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
18.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
18.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
***
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
18.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
***
SELİN ESER ECZANESİ
18.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
18.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa
***
GÜLOĞLU ECZANESİ
18.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
18.07.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
18.07.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
18.07.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.