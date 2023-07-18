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Nöbetçi Eczaneler (18 Temmuz 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (18 Temmuz 2023)
Nöbetçi Eczaneler (18 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

18.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3 Polis Genel Müdürlüğü Yolu Chıchen Planeti geçince Vakıflar Bankası karşısı ara yoluYenişehir Lefkoşa

***

BALIN ECZANESİ

18.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

***

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

18.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

18.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

18.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

***

SELİN ESER ECZANESİ

18.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

18.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa

***

GÜLOĞLU ECZANESİ

18.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 38 68

Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

18.07.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

18.07.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

18.07.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

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