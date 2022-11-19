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Nöbetçi Eczaneler (19 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (19 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (19 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

 19.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 36 63
 Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

 

SEV ECZANESİ

 19.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 44 14
 Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa

 

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

 19.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 06 06
 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

MELİZ 2 ECZANESİ

 19.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 862 28 82
 Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne

 

SHİMA ECZANESİ

 19.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0548) 822 02 72
 Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

 

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

 19.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 38 88
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

 19.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 29 99
 15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

 

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 19.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 42 80
 Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

 19.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 45 18
 Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

 19.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 889 17 07
 ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

 19.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 232 35 00
 79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

MEHMET HOCA ECZANESİ

 19.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0533) 873 30 89
 Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 19.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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