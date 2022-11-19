Nöbetçi Eczaneler (19 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
|19.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 36 63
|Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
SEV ECZANESİ
|19.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 44 14
|Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
|19.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 06 06
|Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
MELİZ 2 ECZANESİ
|19.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 862 28 82
|Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne
SHİMA ECZANESİ
|19.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0548) 822 02 72
|Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
|19.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 38 88
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
|19.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 29 99
|15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
|19.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 42 80
|Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
|19.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 45 18
|Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
|19.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 889 17 07
|ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
|19.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 35 00
|79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ
MEHMET HOCA ECZANESİ
|19.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0533) 873 30 89
|Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|19.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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